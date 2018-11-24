انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تتهم منظمة "غولن" بتدبير اغتيال سفير روسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 24 نوفنبر 2018 04:42 مساءً - وجّهت النيابة العامة التركية تهمة تدبير اغتيال السفير الروسي السابق لدى أنقرة، أندريه كارلوف، عام 2016، إلى رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، السبت، أن لائحة اتهام أعدّتها النيابة التركية أشارت إلى أن منفّذ العملية تلقّى أوامر بقتل السفير من قيادي بمنظمة "غولن".

وذكرت اللائحة أن "شاهين سوغوت، القيادي في منظمة غولن الإرهابية، التقى بمنفّذ عملية الاغتيال، مولود مرت ألتن طاش، قبل 10 أيام من العملية"، مشيرةً إلى أن "سوغوت أوعز إلى ألتن طاش بالتعليمات والأوامر المتعلّقة باغتيال كارلوف".

واستدركت: إن "سوغوت، الذي كان يعمل في هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، يُعدّ إماماً للقاتل ألتن طاش".

وبحسب اللائحة، فإن "سوغوت حاول تحطيم هاتفه الجوال أثناء إلقاء قوات الأمن التركية القبض عليه، وكان يتواصل مع الإرهابي ألتن طاش عبر الإنترنت".

نيابة أنقرة التي أعدّت لائحة الاتهام أشارت إلى أن "سوغوت، الذي يُعتقد أنه يعرف معلومات مهمّة تتعلّق بمصدر أمر اغتيال كارلوف والعملية بشكل عام، استخدم حق الصمت في التحقيق".

وتحدثت عن أن "هاتف سوغوت كان يُصدر إشارة على بعد 256 متراً من منزل القاتل ألتن طاش، بحي "كتشي أوران" بأنقرة، يوم 9 ديسمبر 2016 (قبل 9 أيام من التنفيذ)"، مبيّنةً أن "سوغوت ذهب بنفسه إلى مكان قريب من منزل ألتن طاش، وأبلغه بأمر قتل كارلوف".

وبحسب نيابة أنقرة: "تمكّنت الجهات المعنيّة من النظر إلى محتوى هاتف سوغوت، الذي كانت فيه مقاطع فيديو عن فتح الله غولن، زعيم المنظمة الإرهابية، ومتابعته للأخبار اليومية، واطّلاعه على صور الإرهابي ألتن طاش، والسفير كارلوف، وزعيم المنظمة غولن".

وبيّنت اللائحة أن "سوغوت سبق أن تواصل مع قيادي آخر في المنظمة يُعرف بأنه مسؤولها المزروع داخل جهاز الاستخبارات التركية، ويُدعى حسين كوتوجا، بين عامي 2016 و2017"، مستدركةً أن "لقاء سوغوت مع ألتن طاش جاء زمنياً بعد لقاء "سوغوت - كوتوجا".

وكانت النيابة العامة التركية اتهمت، أمس الجمعة، منظمة "فتح الله غولن" بالوقوف وراء اغتيال كارلوف، واصفةً الجريمة بالعمل الاستفزازي ضد العلاقات الروسية التركية.

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، وعقوبات سجن بفترات مختلفة على 28 مشتبهاً بهم، بينهم زعيم المنظمة.

ووجّهت النيابة تهماً ضد المشتبه بهم؛ منها "انتهاك النظام الدستوري"، و"الانتماء إلى منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب"، و"إطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف، والذعر والقلق".

وكان السفير الروسي أندريه كارلوف، قد تعرّض لهجوم مسلّح، في 18 ديسمبر 2016، أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين سفارة موسكو وبلدية جانقيا في أنقرة؛ ما أدّى لمقتله.