انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 بلاغات عن عبوات ناسفة تقلق الأمن الروسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 24 نوفنبر 2018 04:42 مساءً - سجّلت أجهزة الأمن في موسكو، الليلة الماضية، 3 بلاغات كاذبة بوجود عبوات ناسفة في أماكن عامة وحساسة؛ ما اضطرّ الأجهزة المعنيّة لتفتيش المواقع المستهدفة.

وبحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، السبت، فإن الشرطة تلقّت أول إشارة الساعة 18: 00 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (15: 00 ت.غ)؛ إذ أفاد مجهول باحتمال وقوع انفجار في مسرح "بولشوي" وسط موسكو.

وفي الساعة 01: 00 (22: 00 ت.غ)، أُجلي نزلاء وعمال فندق "مولوديوجني" شمالي العاصمة، بعد اتصالات حذّرت من تفجيره.

وتلقّت الشرطة رسالة بوجود قنبلة في محطة "كييفسكي" للقطارات، ما اضطرّ الأمن لإجلاء الركاب والعمال من مبنى المحطة وتفتيشها.

ولم تتأكّد المعلومات حول وجود عبوات ناسفة في هذه الأماكن، كما لم يعثر أفراد وزارة الطوارئ على أي عبوات مشبوهة أو متفجرات، حسب الإعلام المحلي.

جدير بالذكر أن مدناً روسية شهدت تهديدات أمنية في وقت سابق، كان آخرها التفجير الذي استهدف مدخل مبنى إدارة الأمن الفيدرالي في مدينة أرخانغلسك غربي البلاد، نهاية أكتوبر الماضي، وأدى إلى مقتل منفّذ العملية وإصابة ثلاثة مواطنين.