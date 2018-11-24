إذا شعرت بهذه الأعراض.. فعملك في خطر

نشعر في بعض الأيام بالتعب وعدم القدرة على استكمال العمل، بل قد يبدأ ذلك الشعور بالإرهاق من الساعات الأولى من الصباح، نبدأها بالاستيقاظ ببطء وفقدان الطاقة.

لكن لا يجب إهمال الشعور بتلك الأعراض، فقد تكون مؤشراً على الإصابة بـ"متلازمة الإرهاق Burnout syndrome"، بحسب موقع "blog.cognifit"، المعني بالشؤون الصحية.

ونقل الموقع عن البروفيسور ريتشارد جوندرمان، أستاذ الفلسفة والأشعة في جامعة "إنديانا"، تعريفه لـ"متلازمة الإرهاق" بأنها عبارة عن "تراكم المئات أو الآلاف من خيبات الأمل الصغيرة التي تتكون يومياً"، والتى تتسبب فيما بعد بالشعور بالتعب وعدم القدرة على العمل.

لكن ما هي أعراض "متلازمة الإرهاق" التي قد نشعر بها بين الحين والآخر:

1- الشعور بالتعب

2- فقدان الدافع على العمل

3- الشعور بلامبالاة تجاه العمل

4- النسيان والمشاكل المعرفية التي تؤثر على الذاكرة أو الانتباه

5- فقدان القدرة على الإبداع

6- التشاؤم

7- الميل إلى العزلة

8- الشعور بالغضب

9- تقلب الحالة المزاجية

10- انخفاض الأداء، فمعظم من يعانون من "متلازمة الإرهاق" يعانون من شعور سلبي تجاه المهام التي يقومون بها في العمل

11- الشعور بالاكتئاب

12- صعوبة في التركيز

13- التعرض لمشاكل بالمعدة والهضم

14- المعاناة من الأرق