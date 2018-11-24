دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مساعد جوجل يجلب دعم لاختصارات سيري على نظام iOS ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد قامت شركة جوجل بتحديث تطبيق مساعد جوجل الخاص بها ليدعم اختصارات سيري على نظام iOS، والذي من شأنه ان يجلب دعم إلى Siri Shortcuts لتسهيل الوصول إلى مساعدك، حيث يمكنك إعداد اختصارات سيري للعبارات التي تستخدمها كثيرًا مع المساعد. فعلى سبيل المثال، يمكنك إخبار سيري “”Goodnight ومن ثم سيقوم الهاتف بإعداد نفسه على وضع عدم الإزعاج.

كما يمكنك برمجة عبارة “Hey Google” كاختصار لبدء تشغيل تطبيق مساعد جوجل، وبعد تشغيل التطبيق، سيستمع المساعد إليك على الفور. هذا يعني أنه يمكنك قول “Hey Siri، Hey Google” والانتظار لبضع ثواني ليتم فتح مساعد جوجل مباشرةً والتحدث إليه.

يمكنك الحصول على دمج الاختصارات الجديد من خلال التحديث إلى أحدث إصدار من تطبيق المساعد لنظام iOS، أو تثبيت التطبيق من متجر أبل.

المصدر

هذا الموضوع مساعد جوجل يجلب دعم لاختصارات سيري على نظام iOS ظهر على التقنية بلا حدود.