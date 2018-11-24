دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور مسربة لهاتف P Smart 2019 من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث الصور المسربة التي تكشف عن تصميم هاتف هواوي P Smart 2019 الذي يقدم من العملاق الصيني قريباً لسوق الهواتف المتوسطة.

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية قبل نهاية هذا العام، حيث تقدم هاتف P Smart 2019 قريباً لسوق الهواتف المتوسطة.

وفي تسريبات جديدة رصدت صورة إعلامية للهاتف الذي يظهر بتصميم يحاكي هاتف Honor 10 Lite الذي كشف عنه مؤخراَ مع بعض التغييرات في التصميم.

أيضاً وفقاً للتسريبات التي كشف عنها حتى الآن من المتوقع أن يضم هاتف P Smart 2019 رقاقة معالج Kirin 710 مع شاشة LCD بحجم 6.2 إنش، مع جودة عرض 1080 في 2340 بيكسل وأبعاد 19.9:9 حيث يأتي الهاتف بتصميم طويل في الشاشة.

ومع أبعاد الشاشة التي تتميز بالتصميم الطويل يأتي أيضاً النتوء العلوي الذي يضم الكاميرة الأمامية للهاتف، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 64 جيجا بايت.

التسريبات لم تكشف عن مواصفات الكاميرة في هاتف P Smart 2019، إلا أن التوقعات تشير إلى إعدادات كاميرة تحاكي ما قدم في هاتف Honor 10 Lite مع كاميرة خلفية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 24 ميجا بيكسل.

هاتف P Smart 2019 يضم بطارية بقدرة 3400 mAh، مع شاحن microUSB، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie وواجهة مستخدم EMUI 9 ، حيث تشير التوقعات إلى الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر

هذا الموضوع صور مسربة لهاتف P Smart 2019 من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.