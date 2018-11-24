دولة خليجية تتهم إيران باستهداف البلاد بعشرات ألاف الرسائل الإلكترونية

وقالت شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للوزارة، في بيان اليوم السبت، إن "أعمال الرصد والمتابعة دلت أن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية".

وتابع بيان الداخلية البحرينية أنه "استكمالا لما تم الإعلان عنه صباح اليوم بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة، والتي تلقاها مواطنون، وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة".

وأشار البيان إلى أن "التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكانت الوزارة قد ذكرت منتصف الشهر الجاري أن صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدار من العراق، ولبنان، وإيران تروج لمقاطعة الانتخابات.

وتجري المملكة انتخابات برلمانية اليوم السبت، والتي تعد ثاني انتخابات تجريها البلاد منذ 2011 عندما خرج محتجون أغلبهم من الشيعة إلى الشوارع مطالبين بالديمقراطية، وهي الاحتجاجات التي اتهمت المملكة إيران بإشعالها. وتجري الانتخابات لاختيار 40 عضوا في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان)، ويتم تعيين 40 عضوا في مجلس الشورى (الغرفة العليا بالبرلمان)، من قبل ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة.

جدير بالذكر أن جمعيات سياسية بحرينية معارضة، من بينها جمعية "الوفاق"، وجمعية "وعد" اليسارية المنحلتين، تقاطع الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين.