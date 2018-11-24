حاكم دبي يتكفل بنقل جثمان سائحة روسية إلى بلادها ومصاريف علاجها

وقام حاكم دبي بتسديد جميع التكاليف المستحقة للمستشفى الخاص التي كانت تعالج فيه السائحة منذ مرضها المفاجئ الشهر الماضي، وكذلك التكفل بتكاليف تذاكر السفر الخاصة بالأسرة لمصاحبة الجثمان إلى بلادهم.

وكانت السيدة نتاليا البالغة من العمر 57 عاما قد وصلت إلى دبي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في رحلة سياحية بصحبة ابنتيها.

وتعرضت نتاليا لأزمة مفاجئة فقدت على أثرها الوعي، وشخص طاقم الإسعاف حالة السيدة بأنها إصابة بتسلخ الشريان الأبهر، الذي يؤدي لوفاة المريض حتى مع تلقي العلاج في الوقت المناسب.

ووفقا لما نشره موقع حاكم دبي، أنه رغم الجهود المضنية لإنقاذ المريضة والتي بدأت بإجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة في مستشفى خاص، إلا أن السيدة نتاليا أصيبت بفشل كلوي دخلت بعده في غيبوبة امتدت 20 يوما قبل وفاتها.

وبلغت الرسوم المستحقة للمستشفى، نحو230 ألف دولار.