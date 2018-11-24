تجدد المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين... وغارات جوية على الحديدة

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وذكر مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أن "معارك عنيفة تدور، اليوم السبت، بين القوات الحكومية ومسلحي "أنصار الله" جنوب غربي كيلو 16 وباتجاه محطة عبدالله فاضل في الكيلو 14 شرق مدينة الحديدة، يشن خلالها طيران التحالف غارات على مواقع مسلحي الحوثيين".
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وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
وكان من المقرر أن تجري جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، أوائل سبتمبر/ أيلول ر الماضي، إلا أن وفد جماعة "أنصار الله" لم يتمكن من الوصول، واتهمت الجماعة التحالف العربي بقيادة السعودية بعرقلتهم، من خلال عدم التصريح لطائرة عُمانية بنقل الوفد وجرحى وعالقين على متنها، وهو ما نفته الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها.
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