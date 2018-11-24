- 1/2
- 2/2
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، والتدريب على أعمال الاعتراض البحرى، والبحث عن وإكتشاف الغواصات، وتأمين منصات البترول والأهداف الحيوية بالبحر.
© Sputnik .
ويشهد التدريب "ميدوزا —7" مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية فى فعاليات التدريب، ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجى لهم، كما يحضر للمرة الأولى عدد من شباب البرنامج الرئاسى، لفعاليات التدريب، بدولة اليونان.
يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز آفاق التعاون العسكري، وتبادل الخبرات التدريبية فى مختلف المجالات.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا - 7" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .