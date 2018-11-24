مقتل 5 مدنيين في هجوم للنظام السوري على إدلب

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

قتل 5 مدنيين، السبت، في هجوم للنظام السوري والمجموعات الإرهابية الأجنبية الداعمة له، استهدف الريف الشرقي لمحافظة إدلب، رغم اتفاق "سوتشي".

وأفاد مراسل الخليج 365 أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا، تستهدف تجمعات سكنية ضمن حدود "منطقة خفض التوتر" في إدلب، والمنطقة المنزوعة من السلاح الثقيل بموجب اتفاق سوتشي.

وشن النظام السوري والمجموعات الإرهابية هجوما بالقذائف على منطقة فيها عدة مدارس ببلدة "جرجناز" في الريف الشرقي لإدلب.

وقال مصطفى حاج يوسف مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، إنه "جرى تنفيذ الهجوم بالتزامن مع خروج الطلاب من المدارس في جرجناز".

وأوضح حاج يوسف في تصريحه للأناضول، أن الهجوم أسفر عن مقتل طالبين و3 سيدات.

وتسببت انتهاكات مماثلة بمقتل 32 مدنيا وإصابة عشرات آخرين، منذ التوصل إلى الاتفاق منتصف سبتمبر / أيلول الماضي.

وفي 17 سبتمبر، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي الروسية، اتفاقا على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.