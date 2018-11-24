توقيع مذكرة تعاون تركية فلسطينية لتمكين المرأة

وقعتها وزيرة الأسرة التركية زهراء زمرد سلجوق، ووزيرة المرأة الفلسطينية هيفاء الآغا، على هامش مشاركتهما في القمة الدولية الثالثة للمرأة والعدل المنعقدة في إسطنبول.

إسطنبول / لالة بيلديرجي / الخليج 365

وقعت وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة التركية زهراء زمرد سلجوق، مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية هيفاء الآغا، السبت، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تمكين المرأة.

وذكر مراسل الخليج 365 أن الوزيرتين عقدتا اجتماعا ثنائيا على هامش مشاركتهما في القمة الدولية الثالثة للمرأة والعدل المنعقدة في مدينة إسطنبول، والتي انطلقت الجمعة.

وعقب الاجتماع أعلنت سلجوق أنها وقعت مع الآغا مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تمكين المرأة.

وقالت سلجوق: "نهدف من خلال مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الوزارتين في مجالات مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز وضعها ومستوى تعليمها، ومنع العنف ضدها".

في المقابل، أعربت الوزيرة الفلسطينية عن شكرها لتركيا شعبا وحكومة، ولوزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة بشكل خاص، لتوقيعها المذكرة.

وقالت الآغا: "آمل أن تعود المذكرة على المرأة الفلسطينية والتركية بالكثير، وتساهم بمعالجة الكثير من الأمور".