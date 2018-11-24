التعاون_الإسلامي تدعو إلى تجريم جميع أشكال #العنف ضد المرأة

الخليج - واس

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ الدول الأعضاء في المنظمة، إلى مواجهة العنف ضد المرأة، بالاستمرار في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع وتجريم تلك الممارسات التي لا تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي وقيم الرحمة والمودة.

وشدّد على أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودعم العاملين في هذا المجال في الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز دور العلماء للقيام بدور فعال في نشر الوعي من أجل القضاء على تلك الممارسات.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الدولي في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، التي تمثل فرصة لتقييم الإنجازات والالتزامات تجاه وقف العنف الممارس ضد المرأة بجميع أشكاله وحمايتها وتوفير الدعم اللازم لها في مواجهة تلك الممارسات.

وقال “العثيمين”: إحياء اليوم العالمي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة لهذا العام يأتي في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة لعقد الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 في واغادوغو، بوركينا فاسو تحت شعار “تمكين المرأة في الدول الأعضاء: التحديات والآفاق” التي ستتيح الفرصة أمام الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة والمؤسسات الشريكة لمناقشة مختلف القضايا والتحديات المتعلقة بتمكين المرأة في الدول الأعضاء، واقتراح الحلول والآليات المناسبة بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة تلك التحديات، والعمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.

وفي إطار اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بقضايا المرأة؛ استضافت الأمانة العامة في مقرها بجدة، أخيراً، أولى محاضرات الملتقى الفكري الثقافي لمنظمة التعاون الإسلامي بعنوان “تمكين المرأة في العالم الإسلامي”، قدمتها آمال يحيى المعلمي؛ عضو مجلس الأسرة، عضو هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وأكّدت “المعلمي”؛ أن آمال المرأة المسلمة في نيل حقوقها المشروع وتمكينها على مختلف الأصعدة مرهونة بتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار السياسي.