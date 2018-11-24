- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تمكن فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، بمساندة من الدفاع المدني، اليوم، من مباشرة 87 حالة احتجاز عربات وعائلات في محافظة الليث داخل منازلها، بسبب السيول المنقولة التي دهمت المحافظة وغمرت الشوارع مساء أمس.
وتواجد الفريق التطوعي منذ ساعات الصباح الأولى، بالتنسيق مع الدفاع المدني في عملية الإنقاذ والبحث؛ حيث تركزت أعمال الإنقاذ في حي الكليبية الأكثر تضرراً، واستطاع فك احتجاز 87 حالة تنوعت ما بين احتجاز داخل المركبات والمنازل، إلى جانب حالات كانت بحاجة ماسة للمواد الغذائية.
شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 87 حالة داخل مركبات ومنازل #الليث.. انهار السد وانهمرت #السيول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .