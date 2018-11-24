احتجاز 87 حالة داخل مركبات ومنازل #الليث.. انهار السد وانهمرت #السيول

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، بمساندة من الدفاع المدني، اليوم، من مباشرة 87 حالة احتجاز عربات وعائلات في محافظة الليث داخل منازلها، بسبب السيول المنقولة التي دهمت المحافظة وغمرت الشوارع مساء أمس.

وتواجد الفريق التطوعي منذ ساعات الصباح الأولى، بالتنسيق مع الدفاع المدني في عملية الإنقاذ والبحث؛ حيث تركزت أعمال الإنقاذ في حي الكليبية الأكثر تضرراً، واستطاع فك احتجاز 87 حالة تنوعت ما بين احتجاز داخل المركبات والمنازل، إلى جانب حالات كانت بحاجة ماسة للمواد الغذائية.