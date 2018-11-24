تحذير: المشروبات الغازية ترفع خطر الإصابة بـ #السكري

صحيفة الخليج الالكترونية

توصلت دراسة حديثة، إلى أن المشروبات المحلاة اصطناعيا تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني مقارنة بالأطعمة السكرية الأخرى.

وحذر الباحثون من أن المنتجات التي تحتوي على فركتوز مضاف تزيد الطاقة الفائضة من المغذيات في غذائنا مما يلحق أضرارا بالغة بمستويات السكر في الدم.

وأوضح فريق البحث الكندي عدم وجود مخاطر مرتبطة بالأغذية والمشروبات التي تحتوي على الفركتوز الطبيعي مثل الفواكه الكاملة والخضراوات وعصائر الفاكهة الطبيعية والعسل.

ومع ذلك، فإن المشروبات الحلوة تقوم بشيء مختلف، فهي مصنوعة من مكونات تعمل على شحن الفركتوز، مما يجعل مستويات السكر في الدم مرتفعة.

ونصح الباحثون، بالحد من تناول الأطعمة مثل المشروبات الغازية وحبوب الإفطار والسلع المخبوزة والحلويات التي يتم إضافة السكريات الحرة إليها.

وقد قام باحثون في مستشفى سانت مايكل وجامعة تورنتو في كندا بتجميع نتائج من 155 دراسة بحثت في كيفية تأثير الأطعمة المختلفة التي تحتوي على سكر الفركتوز على مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو غير المصابين به.

وجد الفريق أن معظم الأطعمة التي تحتوي على سكر الفركتوز ليس لها تأثير ضار على مستويات الجلوكوز في الدم طالما أنها لا توفر سعرات حرارية زائدة.

حتى أن عصير الفاكهة، والفواكه المختلفة قد يكون لها آثار مفيدة على مستوى الجلوكوز في الدم والتحكم بالأنسولين، خاصة عند الأشخاص المصابين بالسكري.

لكن الأطعمة التي تضيف طاقة زائدة “فقيرة بالمغذيات” إلى النظام الغذائي، وخاصة المشروبات المحلاة، كانت لها أكثر التأثيرات الضارة على صحة المشاركين.

ويشرح الباحثون أن محتوى الألياف المرتفع في الفاكهة قد يساعد في تفسير التحسينات في مستويات الجلوكوز في الدم حيث أنه يبطئ من إفراز السكر، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور جون سيفينبيبر: ‘قد تساعد هذه النتائج في توجيه التوصيات بشأن المصادر الغذائية الهامة للفركتوز في الوقاية من مرض السكري وإدارته، لكن هناك حاجة للقيام بدراسات مستفيضة لتأكيد هذه النتائج”.