شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على وجبة ” الصراصير ” المقرمشة والان مع التفاصيل

في واحدة من السلع الغريبة التي تثير إشمئزاز بعض المجتمعات و تعتبر تحدي كبير أمام المنتجين ، طرحت سلسلة متاجر معروفة في بريطانيا نوعًا جديدًا من المقرمشات يباع في الأسواق، عبارة عن “حشرات مقرمشة” ، وشهدت إقبال من المستهلكين على غير المتوقع .

وأصبحت سلسلة متاجر “سينسبري” الأولى في بريطانيا التي تبيع “حشرات مقرمشة” معدة للأكل، وبنكهات مختلفة، مثل الـ”باربيكيو”، وتوصف بأنها “مقرمشة مع طعم غني”، ويباع الكيس منها مقابل 1.5 جنيه إسترليني .

من جانبهم يؤكد العلماء إن الصراصير المقرمشة تحتوي على نسبة بروتينات تزيد على ضعف ما تحتويه اللحوم، حيث تصل إلى 68 جرامًا من البروتين من كل 100 جرام، مقابل 31 جراما فقط للحم.