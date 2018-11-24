شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تزعج تركيا على حدودها سوريا والان مع التفاصيل

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، عن انزعاج بلاده من الوجود الأمريكي على الحدود السورية التركية، مطالبا واشنطن بقطع علاقاتها مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي تصريحات أدلى بها الوزير التركي، السبت، خلال استقباله عددا من المعلمين والأكاديميين العسكريين، في وزارة الدفاع بمناسبة "يوم المعلم"، قال: "لقد أبلغنا مخاطبينا العسكريين والمدنيين الأمريكان بانزعاجنا من اعتزام واشنطن إنشاء مواقع مراقبة بطول الحدود السورية التركية".

وتأتي تصريحات آكار بعد يومين من تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الذي قال خلاله إن بلاده بدأت في إنشاء "مواقع مراقبة" على امتداد أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا بهدف التركيز على هزيمة تنظيم داعش بسوريا.

وتابع الوزير التركي أن "هذه الممارسات (إنشاء مواقع المراقبة) من شأنها الدفع بالوضع المعقد أصلا في المنطقة إلى مزيد من التعقيد".

وأشار آكار إلى أنه تناول هذا الأمر مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، أكثر من مرة، كان آخرها على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي الذي انعقد مؤخرا بكندا.

