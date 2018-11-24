شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ومسؤولون بحرينيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات والان مع التفاصيل
أدلى وزراء ومسؤولون بحرينيون بأصواتهم، السبت، في الانتخابات النيابية والبلدية لاختيار 40 عضوا بمجلس النواب من بين 293 مرشحا، بينهم 40 سيدة، وكذلك اختيار أعضاء 30 مجلسا بلديا من بين 137 مرشحا.
ورصدت عدسات الكاميرات توافد المسؤولين في البحرين على لجان الاقتراع وحرصهم على المشاركة في العرس الوطني، رغم الزحام والكثافة غير المسبوقة على التصويت، وتمكنت الكاميرات من رصد بعض المشاركات.
الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أدلى بصوته في اللجنة العامة للاقتراع والفرز رقم "13" ومقرها جامعة البحرين، مؤكدا أن دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، المواطنين لمباشرة حقهم السياسي لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية التي تُجرى في موعدها المقرر دستورياً، تسطر فصلاً جديداً من فصول قصص نجاحات البحرين الوطنية.
كما أدلى بصوته في الانتخابات، عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية يؤكد حرص القيادة البحرينية على ترسيخ مبادئ الشراكة والمساواة.
وقال: "شاركت بالانتخابات البحرينية وأعجبني حرص كبار السن على المشاركة".
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