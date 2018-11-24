وزراء ومسؤولون بحرينيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات

ورصدت عدسات الكاميرات توافد المسؤولين في البحرين على لجان الاقتراع وحرصهم على المشاركة في العرس الوطني، رغم الزحام والكثافة غير المسبوقة على التصويت، وتمكنت الكاميرات من رصد بعض المشاركات.

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أدلى بصوته في اللجنة العامة للاقتراع والفرز رقم "13" ومقرها جامعة البحرين، مؤكدا أن دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، المواطنين لمباشرة حقهم السياسي لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية التي تُجرى في موعدها المقرر دستورياً، تسطر فصلاً جديداً من فصول قصص نجاحات البحرين الوطنية.



كما أدلى بصوته في الانتخابات، عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية يؤكد حرص القيادة البحرينية على ترسيخ مبادئ الشراكة والمساواة.