شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «مركز العمليات الأمنية» بشأن هذا الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، تنبيها مهما لمرتادي طريق “الساحل القديمة – الشعيبة” بمنطقة مكة المكرمة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة عليه. وأوضح حساب المركز على موقع تويتر، أنه تم إغلاق الطريق بشكل مؤقت بسبب الأمطار، طالبا من الجميع أخذ الحيطة والحذر، واللجوء إلى الطرق البديلة.

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