شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصرفت الجهات الأمنية بمكة مع «صرافة بنكية» سقطت بطريق السيل؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح أمس الجمعة على مكة المكرمة إلى سقوط صرافة أحد البنوك على طريق السيل؛ ما استدعى تدخُّل الجهات الأمنية وتأمين الموقع.

وتعود التفاصيل إلى تأثر إحدى الصرافات بإحدى المحطات على طريق السيل؛ ما أدى إلى سقوطها، وتركها عرضة للسرقة، وذلك أثناء موجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة صباح أمس.

ورصدت إحدى دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وتمركزت في الموقع لتأمين الصرافة، وتم التنسيق مع ضباط خفر شرطة الشرائع، وتسليمهم الحالة بحكم الاختصاص، التي بدورها تولت التحفظ على الماكينة، وتسليمها إلى مندوب البنك بعد تأمين الموقع.