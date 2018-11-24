رئيس وزراء تونس يريد اتفاقا واقعيا مع النقابات يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم السبت إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد في خطوة يبدو انها تهدف لتخفيف التوتر الاجتماعي بعد تهديد النقابات بالتصعيد.

وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.