الان تتابع فرنسا تتهم “جوجل” باختراق الخصوصية وتعتمد بديلا محليا أكثر أمنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت فرنسا الحرب رسميا على محرك البحث الأشهر “Google“، واختارت بديلا محليا، قالت إنه أكثر أمنا.

وقررت باريس تحويل جميع الأجهزة الرقمية التابعة لوزارة الدفاع، والبرلمان الفرنسي، إلى استخدام منظومة “Qwant” المحلية، كونها أكثر أمنا، ولا تنتهك خصوصية المستخدمين.

ووفق الصحافة المحلية، قررت فرنسا الاستغناء عن “Google” لكي لا تصبح “مستعمرة رقمية” للولايات المتحدة.

من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفرض قوانين جديدة، ضد شركات “وادي السليكون” العملاقة، بسبب تسريبها للبيانات الشخصية، بعد فضائح التجسس الرقمي التي كشفت مؤخرا.