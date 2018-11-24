الان تتابع ظهور رصاصات تفوق سرعة الصوت في روسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

زعمت مجلة أمريكية، في تقرير، أن الأسلحة الشخصية التي يمكنها إطلاق رصاصات تفوق في سرعتها سرعة الصوت، قد تظهر قريبا في روسيا.

وأوردت مجلة The National Interest الأمريكية في تقريرها أن رصاصة تخرج من ماسورة أحد الأسلحة الصغيرة بسرعة حوالي 5.8 متر (عدد ماخ)، أي حوالي 2000 متر في الثانية، علما بأن سرعة خروج الرصاص من فوهة بندقية القنص Orsis T-5000 حوالي 925 متر/ ثانية.

بينما لم تذكر المجلة على أي أساس تم التوصل إلى هذا الاستنتاج، حول إمكانية ظهور رصاصة تفوق سرعتها سرعة الصوت في روسيا.

وفي الوقت نفسه، أورد التقرير أنه عند استخدام الأسلحة المجهزة بهذه الرصاصات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عددًا من العوامل: سرعة الرياح، واتجاهها، وكثافة الهواء، مضيفا أن الرصاصة التي تفوق سرعة الصوت في أي حال ستكون قادرة على تحقيق الهدف المحدد، قبل أن يتمكن الهدف من ترك الموقع.

وادعت المجلة أن الرصاصات التي تفوق سرعة الصوت لن تستخدم على نطاق واسع، وسوف تستخدم في المقام الأول من قبل القوات الخاصة.