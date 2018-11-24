فيديو| الروس أخطر من داعش والقاعدة.. لهذا تهاجم بريطانيا موسكو

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في واحدة من التصريحات الأكثر سخونة، من قبل بريطانيا ضد موسكو، اعتبر رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال مارك كارلتون سميث، أن التهديد الذي تشكله روسيا لبلاده أكبر من تهديد التنظيمات الإرهابية كتنظيمي "الدولة" و"القاعدة".

وقال سميث، لصحيفة "التلجراف": "لا شك في أن روسيا تشكل اليوم تهديداً أخطر بكثير لأمننا القومي من تهديد المتطرفين الإسلاميين مثل القاعدة وداعش".

وأضاف أن خطر "داعش" تراجع بعد تدمير "البعد الجغرافي للخلافة المزعومة"، وعلى بريطانيا وحلفائها التركيز على التهديد الروسي.

وتابع: "أقدمت روسيا على محاولات منتظمة للبحث عن مواضع ضعف الغرب واستغلالها، لا يمكننا أن نغض الطرف عن الخطر الذي تمثله روسيا".

واعتبر أن "الرد العسكري التقليدي" على روسيا يجب أن يتمثل في "دعم قدرات دول حلف الناتو ووحدتها".

وكانت العلاقات بين لندن وموسكو تدهورت بشكل كبير إثر اتهام روسيا بالتورط في محاولة اغتيال جاسوس روسي سابق وابنته في سالزبوري.

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