مزارعو يستنجدون بمعتز لتوفير تقاوي القمح بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أستنجد مزارعو مشروع الجزيرة برئيس مجلس الوزراء معتز موسى ووزير الزراعة لتوفير تقاوي القمح قبل نهاية الشهر الجاري . وحسم ما أسموها بـ(الفوضى) في توزيع التقاوي، وطالبوا في حديثهم بفتح تحقيق حول تسرب تقاوي القمح للسوق الأسود . وقالوا إنهم ظلوا يترددون على مشروع الجزيرة وفروع البنك الزراعي للحصول على التقاوي دون جدوى . صحيفة آخر لحظة

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