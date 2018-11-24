بالصور.. لحظة تكون إعصار سواحل الإسكندرية

دبي - بواسطة محمد فارس أثناء تكون الدوامة الهوائية بسواحل الإسكندرية (3) © أثناء تكون الدوامة الهوائية بسواحل الإسكندرية (3)

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

التقطت كاميرا صياد بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية مقطع فيديو يظهر بداية تكون لإعصار في البحر، ووثق لحظة فراره من مسار الدوامة الهوائية، خلال موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر أمس الجمعة بالتزامن مع نوة باقي المكنسة.

الفيديو نشره صياد سكندري يدعى "محمد زيزو" لتحذير زملائه أعضاء فريق هواة ومحترفي الصيد بالإسكندرية عبر حساب مجموعتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويظهر فيه بداية تكون إعصار داخل البحر واقتراب ملامسته سطح الماء قرب منشأة بحرية مواجهة للشاطئ، وأتبعه بمقطع آخر يظهر محاولته الفرار بعد اقتراب موجة هوائية عنيفة إلى موقع تواجده، ولكن لحسن الحظ تراجعت حدة الدوامة بعد أن وصلت إلى اليابسة دون حدوث أضرار.

وكتب ناشر الفيديو تفاصيل ما حدث معه قائلا: "الحمد لله رب العالمين وقدر الله وما شاء فعل، ضربت عاصفة جوية بلوكات الدخيلة، كنت متابع الجو أثناء الصيد وكان الجو مضطرب، وفجأة ظهرت سحابة أشبه بالدوامة وكانت تقترب من الشاطئ، جمعت أدوات الصيد وبدأت في الخروج بسرعة من المكان رغم صعوبة ممر الصخور وخطورته".

وأوضح أنه بمجرد عبوره الممر الصخري الملامس للمياه ووصوله لمنطقة آمنة بالشاطئ شاهد وصول الدوامة الهوائية لمنطقة الصخور التي تركها قبل لحظات والمعروفة بين الصيادين باسم البلوكات، مشيرا إلى أن الأمر تحول إلى عاصفة ترابية زادها سوءا عوادم الفحم المخزن قرب ميناء الدخيلة، إلا أنه استطاع توثيق الأمر، موجها نصيحة للصيادين بتوخي الحذر وعدم المجازفة بحياتهم.

يشار إلى البحر الأبيض المتوسط يشهد في بعض السنوات، تشكُل مُنخفضات جويّة تُشبه في خصائصها وشكلها الأعاصير وأقل منها حدة، ويعرف هذا النوع أيضا بـ" عمود الماء"، ويتشكل عن طريق الرياح التي يحدث تغير كبير في اتجاهها، وقد تؤدي إلى إخراج طائرات عن مسارها.

وتتعرض الإسكندرية، منذ فجر الجمعة، لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع بدء نوة باقي المكنسة.

وضربت نوة "باقي المكنسة" سواحل الإسكندرية، مساء أمس، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام ويصاحبها هطول أمطار ورياح جنوبية غربية.

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