عون: نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان

وقال في كلمة له أمام المشاركين في سباق الاستقلال، نشرتها صحيفة "الجمهورية" المحلية:

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"هي أزمة يحضرني فيها حكم سليمان الحكيم يوم أتت إليه امرأتان مع طفل وكل منهما تدّعي إنّها أمه. وبعد جهد جهيد، قال انه سيحكم بالعدل بينهما بأن يتم تقطيع الطفل الى قطعتين لكٍّل واحدة قطعة. فصرخت إحداهنّ: لا تقتله بل أعطه كلّه الى الأخرى، فعرف سليمان عندها من هي الأم الحقيقية. ونحن اليوم نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان. وسأكتفي بهذه الكلمة الموجزة".

وفي سياق آخر، تلقى رئيس الجمهورية المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد الاستقلال، أبرزها من الملك فيليبي ملك إسبانيا، التي شدد فيها على عمق روابط الصداقة التي تجمع بلاده بلبنان، متمنيا "للبنان وشعبه المحبوب اطيب التمنيات بالسلام والرفاهية".

وتلقى الرئيس عون كذلك، برقية من الأمينة العامة للفرانكوفونية ميكايل جان عبّرت فيها عن "تقدير منظمة الفرانكوفونية للبنان في دفاعه عن القيم الإنسانية العالمية التي تحملها، من أجل مستقبل سلام وهناء قائم على التضامن بين الشعوب".