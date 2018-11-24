الجيش السوري يعثر على مستودع سري للمسلحين في محافظة دمشق (فيديو)

وأفاد المراسل الخاص لوكالة الأنباء الاتحادية (FAN)، نقلا عن مصدر ميداني، بأن السلطات المختصة بالتعاون مع السكان المحليين عثرت على مخزن فيه متفجرات مختلفة وأحزمة ناسفة. وبالإضافة إلى ذلك ، كان هناك كمية كبيرة من الذخيرة ، بما في ذلك قذائف مختلفة وقاذفات وصواريخ وهاون. ونشرت الوكالة فيديو المخزن. ويمكن رؤية بنادق قنص وأجهزة الرؤية الليلية والأقنعة الواقية والتي تستخدم في تصنيع المواد الكيميائية في الفيديو.

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