البحرين تتحدث عن "إقبال كثيف" بالانتخابات و"الوفاق" تشير إلى توقيفات

المنامة / الخليج 365

قالت البحرين، إن المؤشرات الأولية للعملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم السبت في 54 مركز اقتراع تشهد "إقبالا كثيفا" و"دون معوقات"، فيما تحدثت جمعية الوفاق المنحلة عن "توقيفات" في أنحاء عدة بالبلاد.

وفي وقت سابق صباح اليوم، انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية (البرلمانية) والبلدية (المحليات)، وسط دعوات رسمية لتجاهل رسائل المقاطعة المنتشرة، في ثاني انتخابات تجرى بالبلاد منذ احتجاجات 2011.

وأوضح نواف حمزة الرئيس التنفيذي لانتخابات البحرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن المؤشرات الأولية للعملية الانتخابية التي بدأت صباح اليوم تدلل على كثافة المشاركة في مختلف الدوائر الانتخابية.

وأشار إلى أن "العملية مستمرة إلى الآن دون أي معوقات أو ملاحظات قد تؤثر على سيرها، مشيرا إلى أنها لم تتأثر بـ "الشائعات"، في إشارة إلى دعوات المقاطعة التي تم تداولها عبر رسائل نصية.

وتوقع المسؤول البحريني أن تحقق الانتخابات الحالية نسب مشاركة عالية تفوق ما تم تسجيله في انتخابات عام 2014.

وبينما قالت جمعية الوفاق عبر حسابها في "تويتر"، إنه "تمت مداهمات لمنازل المواطنين فجرا واعتقال عدد من المواطنين"، دون تفاصيل، دعت الداخلية البحرينية في بيان ناخبي بلادها إلى "تجنب الشائعات التي تؤثر على العملية الانتخابية".

وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل خالد آل خليفة عبر حساب اللجنة في "تويتر"، إنه يتم تداول رسائل نصية تدعو الناخبين لعدم حضور مراكز الاقتراع بدعوى حذف اسمهم، معتبرة أنها "غير صحيحة".

وقالت اللجنة في بيان إن "جميع الإخوة والأخوات المقيدين في جداول الناخبين مدعوون للمشاركة وتجاهل أية رسائل مشبوهة تدعو للمقاطعة".

والأربعاء الماضي، أعلنت النيابة العامة بالبحرين في بيان، إحالة 5 أشخاص إلى المحاكمة بتهم بينها "التأثير على سلامة الانتخابات، والدعوة للمقاطعة".

وسبق أن أطلقت جمعية الوفاق (شيعية) المنحلة، اليوم عبر حسابها في "تويتر"، رسائل ومواد متلفزة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

ووفق بيانات لجنة الانتخابات بالبحرين، فالعملية الانتخابية تنطلق تحت إشراف قضائي كامل في 54 مركز اقتراع عاما وفرعيا، و40 دائرة انتخابية موزعة داخل المحافظات الأربع، العاصمة، والمحرق، والشمالية، والجنوبية.

ويحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية، ونحو 286 ألفا في الانتخابات البلدية.

وستكون جولة الإعادة إن وجدت مطلع ديسمبر / كانون الأول المقبل.

ويتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما يتنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. ويخوض نحو 20 % من الإجمالي مرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية، والباقي مستقلون.

ومن أبرز الكيانات السياسيات المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين)، وجمعية الأصالة (سلفية)، وتجمع الوحدة الوطنية (سني).

والثلاثاء، أجريت عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية بالخارج، وقالت الخارجية البحرينية آنذاك، إنها شهدت إقبالا كبيرا، وستجرى جولة الإعادة الثلاثاء المقبل.

وكشفت وكالة أنباء البحرين اليوم السبت، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في نحو 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية بنحو 24 دولة، 3600 ناخب، دون أن توضح إجمالي من يحق لهم التصويت.

وفي 2002، أجري أول استحقاق نيابي ومحلي بالبحرين، وشهدت تلك الانتخابات في 2014 مشاركة 51.5 % من الناخبين في الانتخابات النيابة، و53.7 % في البلدية.