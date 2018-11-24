الرياض.. القبض على 3 يمنيين سرقوا مجوهرات بـ3 ملايين ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

ضبطت شرطة منطقة الرياض ثلاثة من الجنسية اليمنية امتهنوا سرقة الأموال والمنازل بالرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين بارتكابها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على ثلاثةِ متهمين من الجنسية اليمنية ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة مجوهرات وأموال تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين ريال، وتم بحوزتهم ضبط بعض المصوغات الذهبية والساعات الثمينة.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بما نُسب إليهم، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.