مكة.. استئناف حركة المرور على طريقي الساحل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة عن استئناف حركة المرور بطريقي الساحل القديم والجديد أمام المركبات بعد ساعات من إغلاقه بسبب التقلبات الجوية والسيول الشديدة التي شهدتها المنطقة أمس.

واستُؤنفت حركة المرور على الطريقين في الاتجاهين بداية من الساعة الرابعة فجر اليوم السبت بعد استقرار حالة الطقس.

وكانت السيول المنقولة قد غمرت الطريقين، أمس، على مدار اليوم ما أجبر أمن الطرق على إغلاقهما مؤقتاً حرصاً على سلامة المواطنين.