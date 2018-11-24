تونس.. "اتحاد الشغل" يعلن إضرابا عاما في 17 يناير

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365



أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، السبت، إضرابًا عن العمل في عموم البلاد على مستوى المؤسسات الحكومية، يوم 17 يناير/كانون الثاني القادم، احتجاجًا على الأجور.



جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام المساعد المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطّاهري؛ عقب اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية في العاصمة تونس.

والاتحاد العام للشغل هو أكبر نقابة عُمّالية في البلاد، وتطالب الحكومة في الآونة الأخيرة بزيادة الرواتب في القطاع العام، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بهذا الخصوص بعد.



ونفذ آلاف العمال، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفضًا لتوجه الحكومة إلى الحفاظ على مستويات الأجور دون زيادة في قانون موازنة عام 2019.



يتبع//

