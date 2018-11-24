"خليه يقاقي".. حملة شعبية مغربية لمقاطعة الدجاج

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أطلق نشطاء مغاربة حملة لمقاطعة الدجاج حملت شعار "خليه يقاقي"، بسبب ما عدّوه ارتفاعا في أسعاره.

وعلت أصوات نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعية السبت، داعين إلى المقاطعة لليوم الثالث على التوالي، حيث أطلقوا وسما بشعار الحملة "خليه (دعوه) يقاقي"، في إشار إلى الدجاج.

من جهتها، أفادت الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن في بيان الجمعة، أن إضرابا في قطاع نقل البضائع تسبب في خسائر انعكست على ارتفاع الأسعار.

وتجاوز سعر الدجاج 25 درهما (دولارا واحدا) للكيلوغرام، واعتبره نشطاء سعرا مبالغا فيه.

وفي أبريل / نيسان الماضي، أطلقت حملات مقاطعة شعبية في البلاد استمرت أشهرا، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات تبيع الحليب والماء والوقود.

ونتيجة لذلك، قررت شركة دانون الفرنسية في سبتمبر / أيلول الماضي، تخفيض أسعار منتجاتها من الحليب في السوق المغربية.