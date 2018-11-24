قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة #الخليل

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، شابين فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفاد مصدر أمني ومحلي في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدلي عدنان غيث، وإسماعيل غالب الجعبري، من مدينة الخليل بعد دهم منزليهما.
وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالاً، واوقفت مركبات الأهالي وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، مما تسبب في إعاقة مرورهم.
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