شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يوجه بتخفيض أسعار المحروقات والان مع التفاصيل

أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تعميما لشركتي النفط بالساحل والوادي بعد تعزيز العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية الالتزام بزيادة الكميات المدعومة في السوق المحلي من مادتي البترول والديزل من يوم غد السبت.

وقضى التعميم الالتزام بتوحيد السعر في جميع المحطات الخاصة للبيع التجاري والالتزام بما لا يزيد عن 20 ريال في اللتر عن سعر التاجر لتغطية أجور النقل والعمولة عبر الشركة.

وعممت شركة النفط بالساحل لوكلاء المحطات الخاصة الالتزام بالسعر اليومي للمبيعات وليست آخر فاتورة شراء سابقة للمحطة.

وقال الدكتور خالد العكبري نائب المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، بناء على خطاب محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي وجهنا بضرورة تشديد الرقابة على محطات البيع التجاري و الزامهم بسعر المواد الذي يتناسب مع انخفاض السعر العالمي و سعر صرف الدولار و كما وجه بزيادة الكميات المدعومة و إضافة محطات في الساحل و الوادي لبيع الكميات المدعومة و عليه اتخذت الشركة الإجراءات الصارمة للرقابة على جميع المحطات و ستكون الاسعار ليوم غد الديزل التجاري 7200 ريال 8200 ريال البترول.

اما المدعوم 6600 ريال و البترول 8000 ريال و سيكون بكميات كبيرة و سوف تضاف محطة في غرب المكلا “.