شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أقوى الرجال أم النساء .. دراسة حديثة تفجر المفاجأة والان مع التفاصيل

بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع جافن ويليامسون البريطاني أن جميع الأدوار في جيش بلاده مفتوحة الآن أمام النساء لأول مرة في التاريخ ، كشفت صحيفة “الإندبندنت ” عن إجابة مختلفة للقضية الجدلية حول الأكثر قوة مقارنةً بين الرجال والنساء .

وأكدت دراسة حديثة نشرتها الصحيفة أن المرأة ليست أضعف من الرجل بل هي في نفس قوته، بما يعني أنها تهدم الإعتقاد السائد عن ضعف النشاط البدني للمرأة مقارنةً بالرجل ، من خلال فحص ست جنديات من الجيش البريطاني قمن برحلات عبر منطقة انتاركتيكا في يناير الماضي .

ونجح الفريق النسائي الذي أطلق عليه اسم “مايدز آيس مايدن” أول من إكمال الرحلة التي استمرت لمدة 62 يومًا، والتي شملت 1.056 ميلًا من الجولات في الرياح العاتية ودرجات الحرارة المنخفضة و حمل 80 كجم من المعدات.

وأكد الباحثون أن الدراسة كشفت قدرات المرأة الخارقة والتي تهدم كل الأساطير التي تتحدث عن ضعفها أمام الرجل .