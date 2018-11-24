شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة : إعتراف رئيس الوزراء بالإنتقالي خطوة إلى الإمام والان مع التفاصيل

أعتبر عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إعتراف رئيس الوزراء، معين عبدالملك بوجود المجلس الإنتقالي الجنوبي على الأرض خطوة إلى الأمام من قبل حكومة الشرعية .

وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "إعتراف معين عبدالملك بوجود المجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض، يعد خطوة الى الامام من قبل حكومة الشرعية التي تعهد رئيسها بالعمل على توفير الخدمات وإنقاذ الريال من الانهيار" .

وأضاف "معين يعلم أن استفزاز الجنوبيين سياسيا او اي خطاب تصادمي لن يخدم برنامجه الخدمي" .

وخلال حديثه أمس لقناة أبوظبي، قال رئيس الوزراء، أن المجلس الإنتقالي الجنوبي موجود على الأرض وأن من حقه الإحتجاج ولكن بالوسائل السلمية، وليست بالوسائل العسكرية التي تقوض جهود الحكومة .