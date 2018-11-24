شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تواضع الشيخ محمد بن زايد خلال تواجده في مطعم بأبوظبي والان مع التفاصيل

تداول ناشطون فيديو لولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد، وهو في أحد المطاعم في العاصمة أبوظبي برفقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان .

ويظهر في الفيديو، الشيخ محمد بن زايد وهو يتجاوب مع شابين إماراتيين طلبوا إلتقاط صورة تذكارية معه .

وأعتبر النشطاء في تعليقهم على الفيديو، هذا التصرف من قبل ولي عهد أبوظبي، بإنه تواضع كبير من قبل مسؤول إماراتي كبير .