الحريري يؤكد حرص بلاده على تعزيز الإستثمار المشترك مع مصر

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، حرص بلاده على تعزيز الإستثمار المشترك مع بلاده، لافتاً إلى إن الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي قامت بها مصر تجعلها دولة جاذبة للاستثمارات اللبنانية، وفق بيان مصري رسمي.

وقال بيان لوزارة الإستثمار المصرية، السبت، أن الحريري خلال لقاءه لقائه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية، أشار إلى حرص لبنان على تكثيف تبادل الخبرات مع مصر في تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في كلا البلدين على القيام بمشروعات مشتركة، بما يلبي تطلعات الشعبين المصري واللبناني.

وقال البيان "اللقاء بين الحريري ونصر جاء ضمن فعاليات ملتقى الأعمال المصري اللبناني الرابع، الذي عقد في بيروت بمشاركة نحو 300 مستثمر من مصر ولبنان".

وذكرت الوزيرة أن المناخ في بلدها مناسب حاليا لضخ رجال الأعمال اللبنانيين المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى الأهمية التي توليها حكومة مصر لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول العربية، خاصة لبنان.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، مؤكدة تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وناقش الملتقى المصري واللبناني إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، حيث يضم هذا التجمع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها دولة الكويت، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والتنسيق لعقد اجتماع للهيئات المؤسسة للفكرة، وذلك للبدء في المصادقة على النظام الأساسي الذي تم التوافق عليه من معظم الدول العربية المشاركة في التجمع الاستثماري.