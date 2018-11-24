شكرا لقرائتكم خبر عن "ديزني" تطرح أول بوستر لفيلم الأنيميشن "The Lion King" والان مع التفاصيل

طرحت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي أول بوستر رسمي لفيلم الأنيميشن الشهير "The Lion King"، المعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما، الذي نجح في ترك بصمة كبيرة لدى كثيرين، ومن المقرر طرحه في صيف ٢٠١٩ في جميع دور العرض العالمية.





كما كشفت الشركة عن أول تريلر رسمي للفيلم، الذي من المرجح أن يكون القصة الشهيرة لـ"سيمبا" نفسها، وهروبه ومحاولة عودته مرة أخرى، ولكن بتقنيات أحدث عن الماضي.

ويضم الفيلم الجديد كثيرا من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، ودونالد جلوفر، وألفرى وودارد، وتشيويتيل إيجيوفور، وبيلي إيشنر، وجيمس إيرل جونز، وكيجان-مايكل كي، وبيونسيه، وإريك أندريه، وجون كاني، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، وبريندا تشابمان، وإيرين ميكي، وجوناثان روبرتس، وليندا وولفرتون.