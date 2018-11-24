شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقان يسرقان طائرة في أمريكا ويحلقان بها والان مع التفاصيل

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مراهقين سرقا طائرة صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع ثم هبطا في مطار محلي.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه في بيان إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عاما سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرق يوتا.

وفي الحادث الذي وقع يوم الخميس حلق المراهقان على ارتفاع منخفض فوق الطريق السريع 40. وقال مكتب قائد الشرطة إنهما شوهدا فوق منطقة جوشر على بعد نحو 50 كيلومترا غربي المنطقة التي أقلعا منها.

وأضاف المكتب أنهما فكرا في مواصلة الطيران غربا إلى منطقة أكثر سكانا في يوتا لكن قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترا من منطقة الإقلاع.