شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكيان يعثران على بطاقة يانصيب رابحة أثناء تنظيف منزلهما والان مع التفاصيل

لم يتوقعا أن تنظيف المنزل سيجلب لهما كل هذه الأموال، حيث عثر زوجان في ولاية لويزيانا الأمريكية على بطاقة يانصيب ربحت الجائزة الكبرى التي تصل إلى ما يقارب مليوني دولار، أثناء قيامهما بأعمال التنظيف بمناسبة عيد الشكر.

وقد عثر الزوجان على البطاقة الرابحة قبل أسبوعين فقط من موعد انتهاء صرف قيمتها المالية.

وقالت تينا أهرنبيرج إنها عثرت على مجموعة بطاقات يانصيب على منضدة قرب سريرها، بينما كانت تقوم بأعمال التنظيف والترتيب في بيتها استعدادا لاستقبال الضيوف من بقية العائلة في يوم عيد الشكر الذي يعد عطلة رسمية في أمريكا.

وقد ربحت واحدة من هذه البطاقات الجائزة الكبرى المتراكمة وقيمتها 1.8 مليون دولار.

إذ جرى السحب على هذه البطاقة في السادس يونيو/حزيران، وثمة فترة ستة أشهر يمكن للرابح التقدم خلالها لاستلام جائزته.

وقال هارولد أهرنبيرج، لمؤسسة اليانصيب في لويزيانا: "بقينا ندقق في الأرقام ونعيد التدقيق المرة تلو الأخرى".

وأشار إلى أنهما ظلا يتوقعان أن ثمة خطأ ما قد يحصل قبل أن يتأكدا ويتقدما رسميا لاستلام الجائزة.

ويعيش الزوجان في مانديفيل، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 75 ميلا إلى الشرق من عاصمة الولاية باتون روج.

وسيحصل الزوجان على مبلغ صافٍ يقدر بـ 1.3 مليون دولار بعد خصم الضرائب الفيدرالية.

ويقول الزوجان إن خطتهما الوحيدة هي إيداع المبلغ في البنك من أجل مرحلة تقاعدهما.

وقالت أهرنبيرج: "ليست لدينا أي خطط لشراء أي شيء مجنون أو القيام برحلات كبرى".

وأضافت أن "الشيء الأكثر طرافة وسرورا هو أننا سنودع الصك بمجمله في البنك".