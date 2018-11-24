شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إنقاذ عائلة احتجزتها تجمعات المياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني في العاصمة المقدسة، اليوم السبت، من إنقاذ عائلة احتجزت في تجمعات للمياه بشارع الحج.

وهطلت على مكة المكرمة، منذ الأمس، أمطار غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء بمعظم أحيائها، بالإضافة إلى العديد من حالات الاحتجاز جراء جريان السيول وتجمعات الأمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة اليوم السبت على منطقة مكة المكرمة، فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والشعاب.