تنبيه متقدم لأهالي مكة والباحة بهطول أمطار رعدية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً، لأهالي منطقة الباحة، حول تكون سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار، اليوم السبت.

وأوضحت الأرصاد إن الحالة تشمل محافظات بلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة العاشرة مساء.

كما أطلقت الهيئة تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية بمنطقة مكة المكرمة، تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وبينت أن الحالة تشمل مناطق القنفذة ونمرة، والفائجة، وغامد الزناد، والليث، والأجزاء المجاورة، وتستمر من الساعة 11 صباحاً وحتى 6 مساء.