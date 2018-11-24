وزير الإعلام السعودي: زيارة ولي العهد للإمارات امتداد لعلاقات تاريخية

أكد وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي امتدادا لعلاقات الأخوة الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال العواد، في تصريح صحفي بهذه المناسبة الجمعة: "إن زيارة ولي العهد ولقاءه بأشقائه المسؤولين في دولة الإمارات، استمرار لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين، وتنسيق مواقفهما المشتركة لما فيه خير ونماء البلدين والمنطقة العربية والإسلامية".

وأضاف أن هذه الزيارة تحمل أسمى معاني المحبة والود المتبادل بين القيادتين والشعبين؛ إذ تجتمع القيادتان على الطموح الصادق والعزيمة القوية نحو نهضة منطقتنا وتطويرها.

وأشاد بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين وجدهما ولي العهد والوفد المرافق له في إمارات الخير والمحبة، التي تجسد مشاعر الأخوة الصادقة للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبا.

ولفت إلى تنامي وتوطيد وشائج الأخوة والمحبة بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعمة الأمن والأمان والرخاء.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس، إلى أبوظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان بمطار أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



