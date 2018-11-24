إجلاء أربعة جنود عراقيين الى الأردن بعد إصابتهم في انفجار قرب الحدود بين البلدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جنديان كوريان جنوبيان في المنطقة الفاصلة بين الكوريتين في 22 نوفمبر 2018

أعلن الجيش الاردني في بيان ليل الجمعة السبت عن إجلاء أربعة جنود عراقيين إلى أحد مستشفيات عمان بعد إصابتهم بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين البلدين.

وقال البيان انه "بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات إلى قائد سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة (طريبيل بين البلدين) وذلك لخطورة إصاباتهم".

واضاف انه "جرى إخلاء الجنود من المعبر الحدودي إلى مدينة الحسين الطبية (في عمان) بعد أن قدمت الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر".

ونقل البيان عن مصادر طبية أردنية في مدينة الحسين الطبية قولها أن "الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ قامت بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة".

واوضحت تلك المصادر أن "بعض الحالات تعرضت لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية".

ورغم إعلان بغداد "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الأول/ديسمبر 2017، فإن الخلايا النائمة للجهاديين ما زالت قادرة على شن هجمات.

ومنذ بداية الشهر الحالي، وقعت اعتداءات دامية في أحياء عدة من بغداد، كما قتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى التي كانت لأكثر من ثلاث سنوات "عاصمة الخلافة" لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.