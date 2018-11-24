الان تتابع تعرف على تقييم المستخدمين لأحدث 3 هواتف ذكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أجرى موقع “سي نت” المتخصص في التكنولوجيا، تقييما لأراء المستخدمين لأحدث 3 هواتف ذكية، من حيث السعر، والمواصفات، وجودة التقاط الصور، وجودة الأداء.

واختار المشاركون في تصويتهم 3 هواتف على التوالي، أولها “جالاكسي نوت 9” من إنتاج الشركة الكورية الجنوبية “سامسونج”، الذي يقدم خاصيات جديدة مثل قلم اللمس “إس” الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة، إضافة إلى توفره على كاميرا ذكية تدعم تقنية الحد من الضوضاء، وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة، تتكيف مع الضوء مثل العين البشرية.

أما الهاتف الثاني، حسب ترتيب التقييم، فهو هاتف “إكس أس” من إنتاج الشركة الأمريكية “آبل” الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 12 ، ومصنوع من الألمنيوم، ويدعم بطاقة Sim مزدوجة لأول مرة.

وجاء في المركز الثالث والأخير هاتف “بيكسل 3” من إنتاج شركة “جوجل” التي قالت عنه إنه “صمم من الداخل والخارج لكي يكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين”، مشيرة إلى القدرات المميزة للهاتف في مجال الصوت والكاميرا، إذ يتيح “بيكسل 3” استخدام وضعية Boosted mode لزيادة التأثير اللوني في الصور.