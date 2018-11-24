في صدام بين «القصبة» و«القصر».. تونس تشتعل مجددًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد، عاد الصدام بين (القصبة والقصر)، يتصدر عناوين يوميات الشارع التونسي، بين الحكومة والرئاسة، لكن هذه المرة الصدام تخطى كل الخطوط الحمراء، على خلفية اتهام من أعضاء الحزب الحاكم (نداء تونس) لرئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على الرئيس الباجي قايد السبسي.

وفي الأشهر الأخيرة، أيضا، احتدم الخلاف لمرات عديدة، داخل الحزب التونسي الحاكم، على خلفية صراع داخل أروقة "نداء تونس"، بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

انقلاب على السبسي

اتهامات النداء الحاكم هذه المرة جاءت على لسان الأمين العام للحزب، سليم الرياحي، والذي تقدم في الساعات الأخيرة بشكوى قضائية إلى القضاء العسكري ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

وكشف الرياحي، في تصريحات صحفية، أنه تقدم بشكوى بصفته أمين عام الحزب، للمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، مشيراً إلى أن هذه القضية "في غاية الدقة والخطورة، وأنه يمتلك الأدلة والمعطيات التي تثبت القضية".

كما أوضح أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد".

حركة النهضة

وكان حزب نداء تونس، قد اتهم في السادس من نوفمبر الحالي الشاهد وحركة النهضة بالوقوف وراء "محاولة لاقتحام مقر الحزب يوم 3 نوفمبر 2018، من قبل مجموعة مأجورة لافتاك المقرّ والاستحواذ عليه"، مضيفاً أن فشل الخطة هي التي عجلت بالتحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة بعد أيام من الحادثة.

وذكر آنذاك عدد من قيادات حزب نداء تونس، خلال ندوة صحافية، أن محاولة اقتحام مقر الحركة "يقف وراءها المنسق الجهوي للحركة بولاية القصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته"، معتبرة أن "العملية تمت بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين".

وتحمل هذه التطورات مؤشرات كبيرة على تصاعد الأزمة السياسية في تونس قبل عام من الانتخابات التشريعية والرئاسية، رغم نفي رأسي السلطة التنفيذية في أكثر من مرة، وجود خلافات بينهما.

يوسف الشاهد رئيس حكومة تونس

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" قال الناشط السياسي بحركة النهضة التونسية حسين طرخاني، إن ثمة صراع بين القصبة والقصر، القصبة التي يمثلها الحكومة، والقصر في قرطاج الذي يمثله رئيس الجمهورية الباجي السبسي، والذي يريد أن يستحوذ على القرار وهذا مخالف للدستور، فالسبسي يريد أن يكون صاحب الرأي الأول والأخير.

وأضاف أن نجل الرئيس، هو سبب تشقق نداء تونس واندثاره، وفشله السياسي، مضيفا أن حزب نداء تونس "انتهى" ولم يعد له دور في تونس.

وتابع: حكومة الشاهد وطنية تجمعها توافقات كبرى وحركة النهضة أحد مكونيها وهو الحزب الأكبر وذو الأغلبية على مستوى برلماني، وحركة حزب يعمل من أجل تونس وليس له مصالح أو مآرب خاصة، كما أن هدفها إنجاح المسار الديمقراطي، ولذلك تدعو النهضة جميع الأحزاب بالنأي والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي لا تنفع تونس ولا تساهم في إنجاح المسار، وكذلك السعي إلى مساندة الحكومة.

أيضا، تسعى الحكومة إلى قيام الانتخابات في موعدها المحددة، وإنهاء تركيز المؤسسات الدستورية، فتونس بلد يتسع للجميع مع ضمان الحريات، واحترام القانون، والالتزام بالدستور.

خلافات داخل الحزب الحاكم

يذكر أن الوضع السياسي في "مهد الربيع العربي" اضطرب بشكل كبير مطلع الشهر الجاري، على خلفية صراع داخل حزب نداء تونس الحاكم، بين رئيسه "الباجي قايد السبسي" وأحد أعضائه "يوسف الشاهد".

الخلاف وقتها، لم يقف داخل الحزب فقط، وإنما في أهم مناطق صنع القرار التونسي، بين الحكومة والرئاسة، على خلفية رفض لتعديلات وزارية كان قدمها الشاهد، قبل أن يرفضها السبسي.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كلف الدكتور يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة الجديدة في أغسطس من عام 2016.

وكان البرلمان التونسي قد حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد، في جلسة خصصت لذلك، بطلب من رئيس الحكومة، وصوت النواب على حجب الثقة عن الحكومة بنصاب 118 صوتًا، ولم تنل الحكومة سوى على ثلاثة أصوات.

من هو يوسف الشاهد؟

تجدر الإشارة إلى أن "الشاهد"، المولود في 18 سبتمبر 1975، قيادي في حزب "نداء تونس"، باحث وأستاذ جامعي، حاصل على دكتوراه علوم الزراعة، وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي، وهو متزوج وله ابنة واحدة.

وحصل رئيس الوزراء التونسي الجديد، الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية سابقًا ووزير الدولة للفلاحة، على الدكتوراه في العلوم الفلاحية من المعهد الوطني الزراعي بباريس.

وعمل الشاهد كمختص بمتابعة السياسات الزراعية في تونس والمغرب بالتنسيق مع وزارتي الزراعة بالبلدين، ووضع خطط سياسات التعاون في مجال الأمن الغذائي.