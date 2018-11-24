استفتاء يكشف عن الهواتف الأعلى شعبية في 2018

شهد عام 2018 طرح العديد من الهواتف الذكية، التي جاء معظمها على نفس المستوى من التقنيات الجديدة التي قُدمت لتبهر المستهلكين.

ونشر موقع "سي نت"، المختص بأخبار التكنولوجيا، نتائج استفتاء أجراه لتقييم المستخدمين من زواره لأحدث 3 هواتف ذكية طُرحت خلال العام الجاري، من حيث السعر والمواصفات وجودة التقاط الصور والأداء.

وانحصرت الآراء في 3 هواتف بالتحديد، في مقدمتها هاتف سامسونج الجديد "جلاكسي نوت 9" الذي تميز بما قدمه من تقنيات جديدة مثل قلم اللمس "إس" المزود بمميزات تُمكن مستخدمه من إجراء اتصال لأول مرة، إضافة إلى تمتعه بكاميرا ذكية، وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة.

وكان الهاتف الثاني، وفقا لترتيب الاستفتاء، "آيفون XS" المزود بنظام تشغيل iOS 12 المتطور والمصنوع من الألومنيوم، وكان ما يميزه عن نُسخ آيفون السابقة إتاحته استخدام أكثر من بطاقة SIM للمرة الأولى.

أما الهاتف الثالث فكان "جوجل بيكسل 3" الجديد، الذي قال عنه الموقع إنه صُمم من الداخل والخارج لكي يكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين، بالإضافة إلى القدرات المميزة للهاتف على مستوى الصوت والكاميرا، إلى جانب تمتعه بخاصية "Boosted mode" لزيادة تأثير الألوان في الصور.