أخطاء شائعة خلال الاستحمام تضر البشرة والشعر

يعاني كثيرون من أثار أساليب الاستحمام الخاطئة، والتي يجهل من يقومون بها عن مدى الخطر الناتج عنها كون بوادره لا تظهر إلا على المدى البعيد.

وفي هذا الصدد، قدّم موقع "ميسكيرا" المهتم بشئون الصحة، مجموعة الأخطاء الشائع ارتكابها خلال الاستحمام، والطريقة التي ينصح اتباعها لتجنب هذه الأخطاء، كالتالي:

1- الماء الساخن

البقاء تحت الماء الساخن لفترة طويلة أثناء الاستحمام ليس مفيدًا للبشرة، فهو يحرمها من زيوتها الطبيعية، كما أن الأمر يمكن أن يتطور إلى شعور بالجفاف والحكة، نتيجة لطفح جلدي.

2- فرشاة الاستحمام

الفرك القاسي باستخدام فرشاة الاستحمام المعروفة باسم "الليفة" يضر البشرة، حيث يعمل على انخفاض رطوبة الجسم، ما يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من مادة دهنية يفرزها الجسم لتعويض الرطوبة المفقودة.





3- الشامبو

غسل الشعر باستخدام الشامبو يُجرد الشعر وفروة الرأس من الزيوت الأساسية، وقد يؤدي إلى تساقط الشعر، فضلًا عن التسبب بالقشرة، لذا يجب التأكد من أن الشامبو المستخدم نظيفًا وخال من الرواسب لتجنب انسداد مسامات البشرة.

4- تدليك الشعر بالأصابع

رغم أن ذلك يبعث الشعور بالراحة، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للشعر وفروة الرأس، كونه يؤدي إلى خدوش في الفروة، وربما يتطور الأمر ليسهم في تساقط الشعر.





5- مُنعم الشعر

قد يؤدي الاستخدام السلبي لهذا المُنعم إلى ظهور حب الشباب فوق الكتفين والظهر، لذلك فمن المنطقي غسل الجسم مرة أخرى، لأن المُنعم يترك طبقة من الزيت.