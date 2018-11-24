بالفيديو.. ظهور شبح بمدينة عربية يثير الرعب بين سكانها

رصد مقطع فيديو ” جسم غريب ” ظهر في سماء مدينة ” صيدا ” اللبنانية ووصفوه بـ ” الشبح ” ؛ وهو الأمر الذي أثار الرعب بين سكان المدينة. ويظهر بالفيديو جسم أبيض غريب تكون خلال عاصفة رعدية ضربت المدينة لعدة ثوان أدت لحدوث فيضانات واقتلاع أشجار، حيث اختفى وسط العاصفة بعد ذلك. ولم يُعرف حتى الآن حقيقة هذا الجسم الغريب، لكن يرجح أن يكون نتيجة انعكاس ضوئي حدث بالصدفة أثناء تصوير العاصفة من إحدى الشرفات في المدينة.



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